No reencontro com o Manchester United, Nemanja Matic, médio ex-Benfica que representa atualmente o Lyon, aproveitou para matar saudades de alguns antigos companheiros de equipa e membros do staff do clube inglês.

Nas redes sociais, o internacional sérvio partilhou uma fotografia acompanhado de vários funcionários dos Red Devils, bem como uma história em que o seu filho surge rodeado pelas diversas camisolas oferecidas por jogadores do United, após o encontro da última quinta-feira.

O momento ganha maior relevo depois da polémica recente protagonizada entre Matic e Andre Onana, que o médio sérvio considerou «um dos piores guarda-redes da história do Manchester United», em resposta à ideia partilhada pelo internacional camaronês de que a equipa inglesa é «muito superior» ao Lyon, na antevisão ao duelo entre ambos para os quartos de final da Liga Europa.

Na primeira mão da eliminatória, as duas equipas empataram 2-2, em França, num jogo marcado por erros graves de Onana nos lances que originaram os golos do Lyon.