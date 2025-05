O campeão francês, PSG, venceu o Auxerre por 3-1, no fecho da Ligue 1. Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos entrou na segunda parte. Kvaratskhelia com um bis (59m e 88m) e Marquinhos (67m) deram a vitória aos parisienses, que fecham o campeonato no primeiro posto, com 84 pontos.

Já o Lyon fez o seu trabalho e venceu o Angers por 2-0. Um bis de Lacazette (55m e 72m) deu a vitória. Com a derrota do Estrasburgo (3-2), os orientados de Paulo Fonseca ascendem ao sexto lugar, que dá acesso à Liga Conferência, na próxima época. O Lyon fecha, assim, a temporada no sexto lugar, com 57 pontos conquistados.

Naquela que terá sido a grande surpresa da jornada, o Mónaco visitou o terreno do Lens (oitavo classificado) e foi goleado por 4-0. Um bis de El Aynaoui (21m e 56m) e os golos de Thomasson (73m) e Zaroury (78m) escreveram a história do jogo. Mesmo com o desaire, o Mónaco termina a Liga na terceira posição, que dá acesso à Liga dos Campeões, com 61 pontos.

Quanto ao Marselha, que já tinha garantido um lugar na Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Rennes por 4-2. Greenwood (21m e 45m+1) e Rabiot (38m e 90m+2) bisaram para dar a vitória ao emblema do sul de França. O Marselha fecha a temporada com 65 pontos conquistados.

O Nice goleou a equipa do Brest por uns impressionantes 6-0. Laborde bisou na partida (19m e 75m). Marcaram os restantes golos Guessand (16m), Bouanani (28m), Moffi (82m) e Abdi (90m+4). Com este triunfo, o Nice agarra o quarto lugar, o último posto que dá acesso à Liga dos Campeões, com 60 pontos.

A formação do Lille venceu (2-1) e condenou o Reims à despromoção. Os golos da vitória foram anotados por Cabella (37m) e Akpom através de uma grande penalidade (86m). O Lille fecha a temporada no quinto posto, que dá acesso à Liga Europa, com 60 pontos conquistados.

Outros resultados:

Nantes 3-0 Montpellier

St. Etienne 2-3 Toulouse

Strasbourg 2-3 Le Havre