Após nenhum elemento ligado ao Real Madrid ter marcado presença na gala da Bola de Ouro do ano passado, organizada pela France Football, em protesto pela não atribuição do galardão a Vinícius Júnior, o clube espanhol poderá voltar a não marcar presença no evento deste ano, por não ter resolvido as divergências com a conceituada revista francesa.

Uma delegação da France Football esteve em Madrid com o intuito de selar um acordo para a próxima gala, mas as conversas não terão dado os resultados esperados.

A última edição da entrega do prémio, que distingue o melhor futebolista em cada ano, representou um rompimento total entre os organizadores, agora France Football em parceria com a UEFA, e o clube Merengue.

O Real Madrid considerou injusto o que aconteceu na cerimónia anterior, entendendo que os critérios usados para definir o vencedor não refletiram a realidade desportiva. Vinícius Júnior acabou preterido e o prémio foi entregue a Rodri, do Manchester City.

A decisão levou o clube espanhol a cancelar a viagem até Paris, sendo que nomes como Carlo Ancelotti (vencedor na categoria de melhor treinador), Carvajal, Bellingham, Valverde e, claro, Vinícius Júnior, não marcaram presença na capital francesa.

O boicote do Real Madrid causou grande impacto, uma vez que o clube é, juntamente com o Barcelona, o recordista de conquistas de Bolas de Ouro, com um total de 12, ganhas por jogadores como Di Stéfano, Luís Figo, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Karim Benzema.

Nos meses seguintes, a France Football tentou reatar a relação com o emblema espanhol. Foram realizadas reuniões em Madrid, sem que as partes tenham chegado a um entendimento antes da gala deste ano, marcada para o dia 22 de setembro.

O Real Madrid ainda não compreende os critérios utilizados na última edição, especialmente após a mudança na forma de votação e pontuação. A entrada da UEFA na organização do prémio não facilita o diálogo, já que a relação institucional entre o clube e a entidade europeia tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos.

Um dado simbólico desse distanciamento é o facto de Carlo Ancelotti, eleito melhor treinador da temporada 2023/24, ainda não ter recebido o prémio.

Além da entrega da Bola de Ouro masculina e feminina, a gala contempla também o Troféu Kopa (melhor jogador jovem), o Prémio Yashin (melhor guarda-redes), o Prémio Gerd Müller (melhor marcador), o Prémio Johan Cruyff (melhor treinador no futebol masculino e feminino), além dos prémios para melhor clube e o Troféu Sócrates, que destaca ações sociais e solidárias.