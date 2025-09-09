France Football tentou fazer as pazes com Real Madrid... mas nada feito
Clube «Merengue» continua sem resolver as divergências por causa da Bola de Ouro
Após nenhum elemento ligado ao Real Madrid ter marcado presença na gala da Bola de Ouro do ano passado, organizada pela France Football, em protesto pela não atribuição do galardão a Vinícius Júnior, o clube espanhol poderá voltar a não marcar presença no evento deste ano, por não ter resolvido as divergências com a conceituada revista francesa.
Uma delegação da France Football esteve em Madrid com o intuito de selar um acordo para a próxima gala, mas as conversas não terão dado os resultados esperados.
A última edição da entrega do prémio, que distingue o melhor futebolista em cada ano, representou um rompimento total entre os organizadores, agora France Football em parceria com a UEFA, e o clube Merengue.
O Real Madrid considerou injusto o que aconteceu na cerimónia anterior, entendendo que os critérios usados para definir o vencedor não refletiram a realidade desportiva. Vinícius Júnior acabou preterido e o prémio foi entregue a Rodri, do Manchester City.
A decisão levou o clube espanhol a cancelar a viagem até Paris, sendo que nomes como Carlo Ancelotti (vencedor na categoria de melhor treinador), Carvajal, Bellingham, Valverde e, claro, Vinícius Júnior, não marcaram presença na capital francesa.
O boicote do Real Madrid causou grande impacto, uma vez que o clube é, juntamente com o Barcelona, o recordista de conquistas de Bolas de Ouro, com um total de 12, ganhas por jogadores como Di Stéfano, Luís Figo, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Karim Benzema.
Nos meses seguintes, a France Football tentou reatar a relação com o emblema espanhol. Foram realizadas reuniões em Madrid, sem que as partes tenham chegado a um entendimento antes da gala deste ano, marcada para o dia 22 de setembro.
O Real Madrid ainda não compreende os critérios utilizados na última edição, especialmente após a mudança na forma de votação e pontuação. A entrada da UEFA na organização do prémio não facilita o diálogo, já que a relação institucional entre o clube e a entidade europeia tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos.
Um dado simbólico desse distanciamento é o facto de Carlo Ancelotti, eleito melhor treinador da temporada 2023/24, ainda não ter recebido o prémio.
Além da entrega da Bola de Ouro masculina e feminina, a gala contempla também o Troféu Kopa (melhor jogador jovem), o Prémio Yashin (melhor guarda-redes), o Prémio Gerd Müller (melhor marcador), o Prémio Johan Cruyff (melhor treinador no futebol masculino e feminino), além dos prémios para melhor clube e o Troféu Sócrates, que destaca ações sociais e solidárias.