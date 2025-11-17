FOTOS: dez estádios míticos que fazem parte do imaginário dos Mundiais
Do Estádio Azteca, cuja reinauguração vai contar com a presença da Seleção nacional, ao Wembley, passando pelo Maracanã ou pelo Santiago Bernabéu, a história dos Mundiais de futebol foi contada em palcos de enorme beleza e simbolismo
Portugal é o convidado de honra para a reinauguração do Estádio Azteca, no México, palco nobre do futebol mundial, que detém o recorde de partidas em fases finais de Mundiais, 19, número que vai crescer na próxima edição do Campeonato do Mundo, que os mexicanos organizam, em 2026, juntamente com os Estados Unidos da América e o Canadá.
Foi ali que Diego Armando Maradona marcou o «Golo do Século» e eternizou a «Mão de Deus», no célebre Argentina-Inglaterra de 1986, e onde a Itália e a Alemanha Ocidental protagonizaram, em 1970, aquele ficou para a história como «Jogo do Século», que os italianos venceram por 4-3.
Descendo no mapa, no Brasil encontram-se mais dois palcos com história em fases finais de Mundiais, o Estádio Nacional, em Brasília, nomeado de Mané Garrincha, e, claro, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Foi ali que, em 1950, mais de 200 mil adeptos, assim reza a lenda, assistiram ao triunfo do Uruguai frente ao Brasil na final do torneio, naquele que será para sempre conhecido como o «Maracanazo».
Ainda no continente americano, encontramos o Rose Bowl, que já recebeu uma final masculina (1994) e feminina (1999) de Mundiais de futebol, e o Giants Stadium, ou MetLife Stadium, palco da final do recente Mundial de Clubes.
Na Europa, o Estádio de Wembley, onde Inglaterra garantiu o seu único título mundial da história, em 1966, é um dos estádios mais emblemáticos do mundo, numa lista em que cabem o centenário Giuseppe Meazza em Milão, que tem os seus dias contados, o Estádio Olímpico de Roma, o San Paolo, rebatizado de Diego Armando Maradona em honra ao herói de Nápoles, e o renovado Santiago Bernabéu, em Madrid.
De entre estes dez estádios, conseguiria escolher o seu favorito? Fica o desafio.