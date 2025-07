Está confirmada a suspensão de um jogo aplicada a Lionel Messi e Jordi Alba, do Inter Miami, por não terem comparecido ao jogo All Star, na madrugada da passada quinta-feira, que opôs as principais figuras das ligas norte-americana e mexicana de futebol.

A inusitada penalização, prevista no regulamento da MLS, já havia sido aplicada, por exemplo, a Zlatan Ibrahimovic, em 2018, quando o internacional sueco representava os LA Galaxy.

O Inter Miami procurou, sem sucesso, justificar a ausência dos dois jogadores com o calendário sobrecarregado que enfrentou nas últimas semanas.

Deste modo, Messi e Alba falham a partida deste domingo (00:15) com o líder da Conferência Este, o FC Cincinnati.

O jogo All Star decorreu em Austin, no Texas. A equipa da MLS bateu o elenco da Liga mexicana por 3-1. Participaram no encontro nomes bem conhecidos do futebol mundial como Sergio Ramos, Sergio Canales ou Hirving Lozano.