O deputado Valeri Gazzaev, antigo treinador do CSKA Moscovo, propôs, nesta quarta-feira, que a Rússia dê por concluído o campeonato de futebol. «Entendo que a decisão de terminar de imediato seja dolorosa. Também era partidário de acabar o campeonato, mas a situação evoluiu de maneira tão inusitada e agora não há nada mais importante do que a saúde das pessoas», disse, em entrevista ao jornal Sport-Express.

Gazzaev, que levou o CSKA à conquista da Taça UEFA, em final disputada no Estádio José Alvalade diante do Sporting (3-1), lembrou o exemplo francês, que decidiu terminar a principal liga. «Ali colocam a segurança acima de qualquer outra coisa. Tal como os Países Baixos. Creio que deveríamos seguir o exemplo dos franceses, há que dar por terminada a época e preparar tranquilamente a seguinte. Começar em julho ou agosto, quando a pandemia tiver quase terminada», explicou.

O antigo técnico lembrou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, prolongou, na terça-feira, as restrições relativas à Covid-19 até meados de maio, frisando que ainda existem muitas perguntas sem resposta. «Quando é que as equipas vão poder treinar em pleno? Quando é poderão regressar à Rússia os estrangeiros, se o espaço aéreo está encerrado, e devem submeter-se a duas semanas de quarentena? E o mais importante, como garantir a segurança dos que competem?»

Os responsáveis da Liga propuseram o reinício da competição em finais de junho, em 21 ou 28 de junho, mas são cada vez mais as vozes que defendem o encerrar da temporada. Com a competição interrompida desde 17 de março e até 31 de maio, e com o Zenit no comando, com mais nove pontos que o Lokomotiv e o Krasnodar, todas as opções estão em cima da mesa no país de leste.