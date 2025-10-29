A vitória frente ao campeão em título, Ferencváros (2-1), valeu ao português Nuno Campos, que orienta o Zalaegerszegi, o prémio de melhor treinador da 11.ª jornada da Liga húngara.

Para além do técnico português, de 50 anos, também Diego Borges, José Calderón e Alen Sribek, jogadores do Zalaegerszegi, integram o onze ideal da ronda elaborado pela estação detentora dos direitos televisivos da prova.

Nono classificado na Liga, com 10 pontos, o Zalaegerszegi somou, diante do Ferencvários, a primeira vitória fora de casa no campeonato.

Um triunfo garantido com uma reviravolta, depois de Sribek (41m) e Calderón (54m) terem anulado o tento apontado por Barnabás Varga, ao minuto 34. O golo do empate nasceu de uma grande jogada coletiva da equipa orientada por Nuno Campos.

Antigo adjunto de Paulo Fonseca e Renato Paiva, Nuno Campos já orientou, em Portugal, o Santa Clara e o Tondela. No início deste ano, comandou a equipa sub-20 do Flamengo.