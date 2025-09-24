Ao Neom SC, clube que compete na Liga saudita, parece não faltar nada, a não ser… adeptos. A história, com contornos insólitos, é contada pelo jornal L’Équipe, que privou com adeptos contratados, por 11 euros ao jogo, para apoiar a equipa no estádio.

Situada na zona fronteiriça com a Jordânia e o Egito, a nova cidade de Neom, construída de raiz, em pleno deserto, num investimento previsto de quase 500 mil milhões de euros, é um símbolo da ambição da Arábia Saudita em tornar-se numa referência global.

De entre as diversas intervenções previstas, a construção de uma cidade em altura [isso mesmo, em altura] é o ex-líbris das ambições megalómanas sauditas. Nomeada de The Line [A Linha, em português], foi idealizada para acolher cerca de nove milhões de pessoas e funcionar apenas com recurso a energias renováveis.

O futebol, claro está, não podia ficar de fora dos planos de afirmação do projeto. Adquirido, em 2023, pelo fundo soberano saudita [PIF], o Neom SC chegou, esta época, à principal divisão do país e não demorou a atrair estrelas para a sua equipa.

Com o antigo treinador do PSG, Christopher Galtier, no comando, chegaram ao clube figuras como Alexandre Lacazette [ex-Lyon], Doucouré [ex-Everton] ou o guarda-redes português Luís Maximiano [ex-Almería]. No total, o investimento no reforço do plantel superou os 100 milhões de euros.

Entretanto, foi construída uma nova academia e a equipa até arrancou de forma positiva no campeonato, com duas vitórias nas primeiras três jornadas da Liga saudita, mas ao Neom SC continua a faltar uma coisa fundamental: adeptos.

Isso mesmo ficou comprovado numa reportagem do jornal francês L’Équipe. Antes de um jogo que iria ser disputado no estádio King Khalid Sport City, que tem capacidade para 12 mil espectadores, um dos adeptos mostrou um grupo criado nas redes sociais para recrutar figurantes por cerca de 11 euros ao jogo.

Irreal para alguns, “dores de crescimento” para outros, certo é que na Arábia Saudita tudo parece ter o dom de criar impacto.

