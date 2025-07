Nos Estados Unidos da América, a vertente do espetáculo em qualquer evento é levada muito a sério e todos os seus protagonistas, sem exceção, devem contribuir para o seu engrandecimento. Capitalizar para poder crescer, uma máxima que tem no fim de semana All Star da NBA ou no Super Bowl, a final da Liga de futebol americano, exemplos paradigmáticos.

O Soccer, que por cá se designa por futebol, não foge a esta lógica, claro está, mas nem todos parecem muito motivados em dar o seu contributo à máquina propagandística de uma modalidade que procura afirmar-se num dos maiores mercados do mundo. E nem os castigos previstos para os "alheados" parecem ser suficientes para os fazer mudar de ideias.

Habituado a um futebol em que o rendimento dita leis, Lionel Messi, que marcou uma era no Barcelona e hoje representa o Inter Miami, decidiu não participar nos eventos de promoção ao jogo All Star, agendado para a madrugada desta quinta-feira (2:00), que vai opor as principais estrelas dos campeonatos norte-americano e mexicano de futebol, na cidade texana de Austin.

Mais significativo é o facto de a presença do internacional argentino no encontro não estar confirmada, assim como a do companheiro de equipa Jordi Alba, que também figura na convocatória, o que pode valer a esta dupla um jogo de castigo na MLS, de acordo com o regulamento da prova. O documento prevê a sanção quando um futebolista, sem qualquer justificação plausível, decida falhar o evento.

Esse foi, por exemplo, o castigo aplicado a Zlatan Ibrahimovic, em 2018, numa altura em que representava os LA Galaxy. «Acho isto ridículo. Venho de um mundo diferente, do mundo real», disse, na altura, o avançado sueco.

Nico Estévez, treinador dos Austin FC que vai orientar a equipa norte-americana no All Star Game, limitou-se a dizer que gostaria de contar com Lionel Messi, «porque ter o melhor da história aqui é muito importante para todos».

Definitivamente fora do encontro está o ex-FC Porto, James Rodríguez, atualmente ao serviço do Club León, que não viajou para o Texas com a restante comitiva que vai representar a Liga mexicana no evento.