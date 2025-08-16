Ao segundo jogo, eis o primeiro nulo na edição 2025/2026 da Premier League. Aston Villa e Newcastle não conseguiram encontrar o caminho das balizas adversárias, num desfecho mais penalizador para os Magpies.

O Newcastle teve mais bola e foi bem mais rematador do que os Villans, mas encontrou no guarda-redes adversário, Marco Bizot, um oponente intransponível.

O ascendente dos forasteiros acentuou-se após a expulsão de Ezri Konsa, aos 66 minutos, depois de ter derrubado o isolado Anthony Gordon.

Sem eficácia de parte a parte, o nulo perdurou até final.

A ronda inaugural da Liga inglesa prossegue às 15h00 deste sábado com os jogos Sunderland-West Ham, Tottenham-Burnley e Brighton-Fulham. Às 17h30 arranca o Wolverhampton-Manchester City.