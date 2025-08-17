Inglaterra: cinismo do Arsenal garante triunfo na casa do Manchester United
Viktor Gyökeres teve uma estreia apagada nos «Gunners», no reencontro com Ruben Amorim
Mesmo tendo apresentado melhorias evidentes, na organização coletiva, na atitude competitiva e no ataque à baliza adversária, que a exibição inspirada de Matheus Cunha espelhou, o Manchester United não evitou entrar a perder na Liga inglesa, por 1-0, diante de um Arsenal pragmático, uma imagem de marca na era Arteta nos Gunners.
O tão esperado reencontro entre Ruben Amorim e Viktor Gyökeres em Inglaterra, agora como rivais, deu-se logo na ronda inaugural da Premier League, num escaldante clássico entre Manchester United e Arsenal.
Depois de uma temporada dececionante, os Red Devils, que gastaram uma pequena fortuna para remodelar o ataque, mostraram algumas melhorias no seu jogo – pior do que se viu em 2024/2025 era difícil, convenhamos – apesar de terem protagonizado um arranque lento no jogo.
É certo que sofreram um golo no limite da legalidade, pelo bloqueio de Saliba a Bayindir na pequena área antes de Calafiori ter encostado para o 1-0, mas só à meia hora o United conseguiu acertar o passo. E o jogo transfigurou-se.
Quase sempre em transições rápidas, a equipa de Manchester, que contou com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, construiu três ocasiões flagrantes consecutivas, com Dorgu a acertar no poste e Matheus Cunha, por duas vezes, a ver David Raya negar-lhe o golo. A defesa do espanhol ao minuto 38 é notável.
Do outro lado morava um Arsenal pouco esclarecido, ainda a tentar encaixar no seu jogo associativo, entre Odegaard, Saka e Martinelli, a explosividade de Gyökeres, de quem quase não se notou a presença até ao intervalo.
A coisa não melhor no reatamento, pelo que não estranhou que o sueco tenha sido o primeiro a sair nos Gunners, a par de Martinelli, aos 60 minutos.
A segunda parte, diga-se, teve poucos momentos de relevo. A exceção aconteceu ao minuto 69, quando Mbeumo cabeceou para uma defesa vistosa de Raya, a figura do encontro. No último ataque, Madueke ficou perto do 2-0, mas teve uma perdida incrível na cara de Bayindir.
Ruben Amorim ficou sem os pontos, mas viu Old Trafford reconhecer o esforço de uma equipa ainda à procura de superar do trauma de uma temporada para esquecer. Pela amostra, há razões para acreditar.