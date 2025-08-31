Imbatível neste arranque de temporada, o Crystal Palace deu um recital em Birmingham, onde se estreou a vencer na Premier League com um contundente 3-0 ao Aston Villa, para a terceira jornada da competição.

Mateta, na conversão de um penálti, adiantou os londrinos no marcador aos 14 minutos, que deram a estocada no jogo após o intervalo.

Aos 68 minutos, o defesa-central Marc Guehi, alvo do Liverpool neste mercado de verão, assinou o momento do jogo, ao fazer o 2-0 com um remate em arco indefensável para Bizot, que se mantém na baliza dos Villans enquanto não fica resolvido o futuro de Emiliano Martínez.

Pouco depois, Ismaila Sarr fechou as contas do jogo num lance que teve origem num lançamento de linha lateral longo.

O Crystal Palace, que esta época já venceu a Supertaça inglesa e apurou-se para a fase liga da Liga Conferência, segue no oitavo lugar da Premier League, com cinco pontos, mais quatro do que o Aston Villa, que ocupa o penúltimo posto da tabela.