Inglaterra: minuto de silêncio e «fumos negros» em tributo a Jota e André Silva
Homenagens serão respeitadas em todos os estádios, na ronda inaugural da Premier League
Os encontros da primeira jornada da Premier League vão ser antecedidos por um minuto de silêncio em memória dos portugueses Diogo Jota, antigo futebolista do Liverpool, e do seu irmão, André Silva, que faleceram a 3 de julho na sequência de um acidente de viação em Espanha.
Os jogadores de todas as equipas da Liga inglesa de futebol vão utilizar “fumos negros” no equipamento e os ecrãs gigantes dos estádios vão exibir mensagens e imagens alusivas aos dois antigos futebolistas.
A edição 2025/2026 da Premier League arranca na sexta-feira, dia 15 de agosto (20:00), com a receção do campeão em título, Liverpool, ao Bournemouth.
De recordar que, no jogo da Supertaça inglesa entre Liverpool e Crystal Palace do domingo passado, foram depositadas coroas de flores no relvado do Estádio de Wembley e cumprido um minuto de silêncio, que foi desrespeitado por alguns adeptos do clube londrino.