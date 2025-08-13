Os encontros da primeira jornada da Premier League vão ser antecedidos por um minuto de silêncio em memória dos portugueses Diogo Jota, antigo futebolista do Liverpool, e do seu irmão, André Silva, que faleceram a 3 de julho na sequência de um acidente de viação em Espanha.

Os jogadores de todas as equipas da Liga inglesa de futebol vão utilizar “fumos negros” no equipamento e os ecrãs gigantes dos estádios vão exibir mensagens e imagens alusivas aos dois antigos futebolistas.

A edição 2025/2026 da Premier League arranca na sexta-feira, dia 15 de agosto (20:00), com a receção do campeão em título, Liverpool, ao Bournemouth.

De recordar que, no jogo da Supertaça inglesa entre Liverpool e Crystal Palace do domingo passado, foram depositadas coroas de flores no relvado do Estádio de Wembley e cumprido um minuto de silêncio, que foi desrespeitado por alguns adeptos do clube londrino.