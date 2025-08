O São Caetano, que disputa a Série D brasileira, despediu o defesa Ricardo Batista depois de o jogador ter disputado um encontro referente a uma competição amadora. O atleta diz que avisou o clube e garante que apenas o fez devido a salários em atraso.

Numa publicação nas redes sociais, entretanto apagada, o São Caetano expôs o caso de forma contundente. «Traiu-nos jogando uma partida na várzea [Liga amadora]! Por dinheiro. Traindo o clube e os seus colegas. Amanhã teremos um jogo decisivo pela Copa Paulista. Ele não vestirá mais a camisola do nosso amado Azulão. Para onde for, isto acompanhará o seu currículo. Que seja de conhecimento de todos que, desde que a gestão assumiu o clube, os salários sempre foram pagos em dia», podia ler-se.

Na reação, o jogador garantiu que avisou os responsáveis do São Caetano de que iria participar no referido encontro. «E expliquei o motivo, foi pelo dinheiro que já tinha assumido o compromisso, quando o salário estava atrasado, para pagar o aluguer onde a minha filha mora. Já tinha recebido o dinheiro, tinha dado a palavra. Não houve mentira da minha parte desde que eles entraram em contato comigo», partilhou, na sua conta no Instagram.

«Sei das consequências, que poderiam mandar-me embora. Errei, mas aquela publicação é algo de outro mundo, ainda mentindo que o salário sempre foi pago em dia. Não foi o mesmo peso e medida, a história tem de ser contada de forma verdadeira. Não culpo a decisão deles, mas a publicação foi infeliz», acrescentou.