Nem tudo correu bem a Lamine Yamal na mais recente passagem pela Turquia. O avançado do Barcelona contribuiu com duas assistências para a goleada dos espanhóis por 6-0, na fase de apuramento para o Mundial, mas deixou o estádio Konya Büyükşehir Belediye, na cidade de Konya, sem o seu passaporte.

O jogador só se terá apercebido de que não tinha o documento quando já estava instalado no autocarro da Seleção espanhola.

Depois de o ter procurado na sua bagagem e no balneário do estádio, Yamal acabou por abandonar Konya sem o passaporte, tal como relatou o jornalista turco Emir Kiliccetin.

A situação, certamente delicada para o comum dos mortais, terá ficado resolvida com uma conversa entre os responsáveis da Federação espanhola e as autoridades turcas, que permitiram o regresso de Yamal a Espanha na companhia dos restantes companheiros de equipa, de acordo com relatos da imprensa internacional.