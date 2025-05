Depois da ali ter perdido a final da Taça de Itália, a meio da última semana, o Milan voltou a sofrer uma desilusão no Olímpico, onde perdeu com a Roma, por 3-1, para a 37.ª e penúltima jornada da Serie A.

O jogo abriu com uma homenagem a Claudio Ranieiri, que vai deixar o banco dos romanos no final da temporada. O momento inspirou a equipa da casa, que se adiantou no marcador logo ao minuto 3, por Gianluca Mancini.

A vida dos Rossoneri complicou-se ainda mais a meio da primeira parte, quando Santiago Giménez foi expulso por agressão, precisamente, ao autor do 1-0 mas, perto do intervalo, João Félix restabeleceu a igualdade, na recarga a uma defesa incompleta do ex-Benfica, Mile Svilar.

Só que, na segunda parte, a Roma tornou a adiantar-se no marcador com um belo golo de Leandro Paredes, de bola parada.

O Milan nunca se desligou o jogo e quase empatou aos 79 minutos, quando Rafael Leão surgiu, solto, na cara de Svilar, que fez bem a mancha ao avançado português, negando-lhe o golo.

A partida ficou resolvida aos 87 minutos com um golo de outro ex-Benfica, no caso Bryan Cristante, num lance que começou com duas defesas complicadas de Mike Maignan. Pouco depois, Sérgio Conceição, treinador do Milan, acabaria expulso por protestos.

A Roma segue na quinta posição da tabela, a apenas um ponto de distância do último lugar de acesso à Liga dos Campeões, ocupado pela Juventus, que este domingo derrotou a Udinese (2-0) com golos de Nico González e Dusan Vlahovic. Os portugueses Alberto Costa, Renato Veiga e Francisco Conceição foram titulares na equipa de Turim.

Drama na luta pelo título

Na corrida pelo título, os minutos finais dos jogos de Nápoles e Inter foram dramáticos. Os napolitanos, líderes da prova, não foram além de um nulo na casa do Parma, num jogo em que acertaram por duas vezes nos ferros da baliza defendida por Zion Suzuki. Na compensação, o árbitro assinalou um penálti favorável ao Nápoles, por falta sobre David Neres, mas a decisão seria revertida devido a uma carga de Giovane Simeone sobre Circati no início do lance, descoberta pelo VAR.

No Giuseppe Meazza, o Inter desperdiçou das vantagens frente à Lázio (2-2) e viu um golo ser anulado a Arnautovic, aos 90+9 minutos, por fora de jogo. Pedro bisou pelos romanos, em resposta aos tentos do ex-Vitória, Yann Bisseck, e de Denzel Dumfries.

Confira todos os resultados da 37.ª jornada e a classificação da Serie A.