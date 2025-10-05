Nova época, velhos hábitos para a Juventus, que frente ao Milan somou a quarta igualdade consecutiva [0-0], em todas as provas. Isto depois de uma época em que empatou 20 dos 55 jogos que disputou, em 2024/2025.

O Clássico do futebol italiano foi disputado sob uma toada de grande equilíbrio, tendo os milaneses disposto da mais flagrante ocasião de todo o encontro. Porém, aos 55 minutos, Pulisic desperdiçou um penálti, tendo rematado a bola por cima da barra.

Francisco Conceição foi o único português que começou o dérbi como titular, tendo Rafael Leão entrado no Milan aos 63 minutos. João Mário não saiu do banco, na Juventus.

O empate no jogo que fechou a sexta jornada da Serie A mantém as duas equipas separadas por apenas um ponto, com vantagem para os Rossoneri, mas deixa-as mais longe da dupla de líderes, composta por Roma e Nápoles, que venceram neste fim de semana.

