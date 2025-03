Em dia de Clássico na Liga feminina espanhola de futebol, as jogadoras do Barcelona deixaram uma mensagem de incentivo para a internacional portuguesa Kika Nazareth, que vai falhar o resto da temporada devido a uma lesão no tornozelo esquerdo.

Antes do apito inicial para o duelo com o Real Madrid, as atletas catalãs envergaram camisolas em que se lia a frase «Força Kika!».

Entretanto, a atacante portuguesa também reagiu à paragem que terá de enfrentar através das redes sociais, onde publicou um excerto do poema de Sophia de Mello Breyner, «espera-me», onde se lê: «mas espera-me: pois por mais longos que sejam os caminhos eu regresso».

Barcelona e Real Madrid defrontaram-se, este domingo, no estádio Olímpic Lluís Companys, na Catalunha. A partida, referente à 23.ª jornada da Liga feminina espanhola, foi ganha pelas Merengues, por 1-3. Alba Redondo e Caroline Weir, que bisou na reta final, marcaram pelas madrilenas, tendo Caroline Hansen apontado o tento do Barça.

O triunfo permite ao Real, que nunca tinha vencido o Barça em provas femininas, encurtar para quatro pontos a distância para a liderança do campeonato, que pertence, precisamente, ao Barcelona, com 63 pontos.