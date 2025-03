Um golo para a história! O lateral esquerdo Myles Lewis-Skelly dificilmente poderia ter pedido uma estreia melhor pela seleção principal de Inglaterra. Aos 20 minutos, adiantou os britânicos frente à Albânia, em pleno Wembley, tornando-se no futebolista mais jovem da história a marcar na primeira aparição pela seleção dos "Três Leões".

Com 18 dias e 176 dias de vida, o jogador do Arsenal ultrapassou Marcus Rashford neste ranking particular, que também se estrou na seleção principal inglesa a marcar, em 2006, frente à Austrália, tinha então 18 anos e 209 dias.

18 - Aged 18 years and 176 days, Myles Lewis-Skelly is the youngest player in history to score on his senior England debut, surpassing Marcus Rashford's record of 18 years and 209 days v Australia in May 2016. Rise. pic.twitter.com/wG4M3XLoDV — OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2025

Curiosamente, o antigo avançado do Manchester United, que representa atualmente o Aston Villa, assistiu perto à quebra deste recorde, uma vez que também é titular no duelo com a Albânia, a contar para a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

Lewis-Skelly tornou-se ainda no terceiro futebolista mais jovem de sempre a marcar pela seleção principal de Inglaterra, ficando apenas atrás dos antigos goleadores Wayne Rooney (17 anos, 10 meses e 13 dias) e Michael Owen (18 anos, 5 meses e 13 dias).