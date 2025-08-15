Palmeiras e Botafogo ganharam vantagem, esta madrugada, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, enquanto Libertad e River Plate não foram além de um nulo.

A equipa de Abel Ferreira viajou até ao Peru onde goleou o Universitario (4-0). Flaco López esteve em destaque ao apontar dois golos (12 e 78 minutos), Gustavo Gómez (6m) e Vitor Roque (30m) apontaram os restantes golos do Palmeiras.

Já o Botafogo recebeu e venceu a Liga de Quito (1-0) do Equador. Artur apontou o único golo da partida logo no primeiro minuto de jogo.

No restante jogo desta madrugada, Libertad e River Plate empataram a zero.

As equipas voltam a defrontar-se na madrugada da próxima quinta-feira, para a segunda mão dos oitavos de final da Libertadores.