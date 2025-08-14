Internacional
Libertadores: Flamengo e Estudiantes ganham vantagem nos «oitavos»
Ambos venceram por 1-0 na primeira mão da eliminatória
Flamengo e Estudiantes ganharam vantagem, esta madrugada, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.
A equipa brasileira derrotou o Internacional de Porto Alegre (1-0) com um golo apontado por Bruno Henrique, ao minuto 28, na sequência de um pontapé de canto batido por Luiz Araújo.
Pelo mesmo resultado, o Estudiantes ganhou, no Paraguai, ao Cerro Porteño, que foi capitaneado pelo ex-FC Porto, Juan Iturbe. O jogo ficou resolvido ao minuto 90+8, num penálti convertido por Santiago Ascacíbar.
Na próxima madrugada completa-se a primeira mão dos "oitavos" da Libertadores com os encontros Botafogo-Liga de Quito, Universitario-Palmeiras e Libertad-River Plate.
