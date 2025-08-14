Flamengo e Estudiantes ganharam vantagem, esta madrugada, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

A equipa brasileira derrotou o Internacional de Porto Alegre (1-0) com um golo apontado por Bruno Henrique, ao minuto 28, na sequência de um pontapé de canto batido por Luiz Araújo.

Pelo mesmo resultado, o Estudiantes ganhou, no Paraguai, ao Cerro Porteño, que foi capitaneado pelo ex-FC Porto, Juan Iturbe. O jogo ficou resolvido ao minuto 90+8, num penálti convertido por Santiago Ascacíbar.

Na próxima madrugada completa-se a primeira mão dos "oitavos" da Libertadores com os encontros Botafogo-Liga de Quito, Universitario-Palmeiras e Libertad-River Plate.