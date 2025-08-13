O São Paulo, com Cédric Soares a tempo inteiro, safou-se de boa na Colômbia, onde empatou a zero com o Atlético Nacional num jogo em que viu o adversário desperdiçar dois penáltis, ambos por Edwin Cardona, e acertar por duas vezes nos ferros da sua baliza.

O encontro foi referente à primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, para a qual o Fortaleza, orientado pelo português Renato Paiva, também não foi além de um nulo na receção ao Vélez Sarsfield.

Já o Peñarol derrotou o Racing Club por 1-0, graças ao golo apontado por David Terans ao minuto 78. Na primeira parte, o uruguaio Silvera acertou com estrondo na barra da baliza argentina.

A primeira mão dos oitavos de final da Libertadores fica completa na próxima madrugada com os jogos Botafogo-Liga de Quito, Libertad-River Plate, Universitário-Palmeiras, Cerro Porteño-Estudiantes e Flamengo-Internacional.