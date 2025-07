Diogo Pinto foi a grande figura na reviravolta do Olimpija Ljubljana, de Jorge Simão, frente ao Inter Escaldes, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.

Com o lateral-direito português, Diga, no onze inicial, os eslovenos atingiram o intervalo em desvantagem, pelo golo de David Humanes, e viram os andorrenhos ampliarem a diferença no arranque do segundo tempo por Rafinha.

No entanto, o Olimpija virou o resultado do avesso com um hat-trick supersónico de Diogo Pinto, lançado no jogo ao intervalo e que marcou três golos entre os minutos 55 e 65.

O antigo avançado do Casa Pia ainda assistiu Ahmet Muhamedbegovic para o 4-2 final, completando uma exibição de luxo.

Também esta quarta-feira, os luxemburgueses do Differdange venceram, no País de Gales, o TNS (1-0), com Rafa Pinto no onze inicial.

Por sua vez, Tiago Silva defendeu a baliza dos azeris do Zira, que empataram com o Hajduk Split (1-1), enquanto Pedro Ganchas foi titular no 1-1 do Silkeborg frente ao Akureyri.

De relembrar que o Santa Clara defronta, esta quinta-feira (19:00), o Varaždin, na Croácia, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência.

Primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência:

Zira 1-1 Hajduk Split

Levadia 1-0 Iberia 1999

Silkeborg 1-1 Akureyri

Olimpija Ljubljana 4-2 Inter Escaldes

TNS 0-1 Differdange

Buducnost 0-0 Milsami