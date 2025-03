A Geórgia garantiu a continuidade na Liga B da Liga das Nações após ter tornado a golear a Arménia, desta feita por 6-1, na segunda mão do play-off de acesso à próxima edição da prova.

Depois do 0-3 em Yerevan, na passada quinta-feira, a seleção georgiana voltou a demonstrar a sua superioridade diante de uma frágil Arménia, em Tbilisi, onde venceu por 6-1.

Aos 35 minutos, a Geórgia já ganhava por 5-0, com Mikautadze a bisar e ainda assistir para o 3-0 de Giorgi Chakvetadze, enquanto a estrela da companhia, Khvicha Kvaratskhelia, somou dois passes para golo neste entretanto.

No arranque da segunda parte, Edgar Sevikyan, com um pontapé de bicicleta, reduziu para a Arménia, que não demorou, porém, a encaixar o 6-1, assinado por Kvaratskhelia.

Kochorashvili, médio do Levante que é apontado como alvo do Sporting para a próxima temporada, foi titular na Geórgia e assistiu para um dos golos de Mikautadze.

Resolvida a eliminatória entre Geórgia e Arménia (9-1 no agregado dos dois jogos), no play-off de acesso às ligas B e C da Liga das Nações, restam as que opõem Bulgária e República da Irlanda (1-2 na primeira mão), Eslováquia e Eslovénia (0-0 na primeira mão) e o Kosovo à Islândia (2-1 na primeira mão), que serão disputadas este domingo.