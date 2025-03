A Grécia deu a volta à eliminatória com a Escócia, em Glasgow, e ascendeu, pela primeira vez, à Liga A da Liga das Nações, relegando os britânicos, adversários de Portugal na fase de grupos da atual edição, para a Liga B.

Com o avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, no onze inicial, os gregos, que tinham perdido o jogo da primeira mão por 1-0, já venciam por dois golos de diferença ao intervalo, marcaram os médios Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas, este último de apenas 17 anos.

A abrir o segundo tempo, Christos Tzolis ampliou a vantagem dos helénicos. Para lá de ter aberto caminho à reviravolta grega, Konstantelias, jogador do PAOK, assistiu para os restantes golos da partida.

De regresso à titularidade na seleção, Pavlidis, que viu o cartão amarelo aos 69 minutos, foi substituído, perto do fim, por Ioannidis, que tinha sido titular em Atenas, na primeira mão.

A Grécia vai estrear-se na Liga A na próxima edição da Liga das Nações.