Liga Europa: Nice permite reviravolta, Midtjylland imparável no topo
Dinamarqueses voltam a vencer e lideram isolados a tabela, enquanto não jogam Sp. Braga e Lyon
Com Tiago Gouveia no onze inicial, o Nice, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa e que recebe o Sp. Braga a 11 de dezembro, até marcou primeiro frente ao Friburgo, por Kevin (25m), mas um erro primário numa saída de bola permitiu a Manzambi empatar (29m). Até ao intervalo, os alemães operaram a reviravolta e chegaram ao 3-1, resultado que não se alterou na etapa complementar.
Em grande continua o Midtjylland, que viu o ex-Benfica, Franculino Djú, faturar no triunfo frente ao Celtic, por 3-1. O internacional guineense marca há sete jogos consecutivos, um registo notável. Nos escoceses, Paulo Bernardo foi a jogo ao minuto 75. Com quatro vitórias em igual número de jornadas disputadas, os dinamarqueses lideram a tabela com 12 pontos.
Um golo de Arnautovic, de penálti, aos 84 minutos, permitiu ao Estrela Vermelha estrear-se a vencer na prova, na receção ao Lille (1-0) de Tiago Santos e Félix Correia, que foram titulares. Nos sérvios, Tomás Handel também integrou o onze inicial.
O Celta de Vigo resolveu, na primeira parte, o jogo em Zagreb, frente ao Dínamo de Cardoso Varela, que não saiu do banco. Os espanhóis venceram por 3-0, resultado construído na primeira parte, com Pablo Durán a bisar.
Nota ainda para o golaço de Darius Olaru no Basileia-Steaua Bucareste, insuficiente, porém, para evitar a derrota dos romenos por 3-1. O Steaua jogou reduzido dez elementos desde o minuto 12, pela expulsão do seu guarda-redes, Tarnovanu, e viu Shaqiri bisar pelos helvéticos, sendo que o primeiro golo surgiu num penálti batido “à Panenka”.
O Panathinaikos ganhou na casa do Malmo (1-0), o Salzburgo bateu o Go Ahead Eagles (2-0) e o Nottingham Forest empatou a zero com o Sturm Graz, na Áustria.