Disputado a mais de quatro mil metros de altitude, o jogo entre a Bolívia e o Uruguai (0-0), a contar para a fase sul-americana de qualificação para o Mundial de futebol, tornou-se numa dura batalha para os atletas, sobretudo os que nunca tinham experimentado tamanhas dificuldades.

Foi o que aconteceu com o jogador do Sporting, Maxi Araújo, que confessou ter acabado a partida «muito cansado». «Já sabíamos que ia ser assim, mas por esta camisola temos de dar sempre tudo. Com a Celeste, a altura não pesa», comentou o ala esquerdo, citado pela imprensa local.

O internacional uruguaio contou ainda que a comitiva uruguaia teve de tomar banho de água fria, após o encontro. «Faz parte», limitou-se a dizer.

A dureza das condições em que o jogo entre a Bolívia e o Uruguai foi disputado obrigou o defesa do Atlético de Madrid, José María Giménez, a recorrer a uma bomba de oxigénio perto do fim da partida.

«É uma loucura jogar aqui. Não apenas pela falta de oxigénio, mas também pela forma como a bola se move», referiu o defesa central à estação AUF TV.

Bolívia e Uruguai, que se defrontaram na localidade de El Alto, empataram a zero para a 14.ª jornada da fase de qualificação para o Mundial de 2026. Os uruguaios seguem na terceira posição, com 21 pontos, enquanto os bolivianos são oitavos, com 14.