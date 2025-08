O trágico acidente que envolveu um autocarro da Associação Desportiva de Futebol de Vilankulo (ADV), e vitimou uma pessoa, levou a Liga Moçambicana de Futebol a suspender os próximos jogos do clube no campeonato.

«Para já, os jogos que envolvem a ADV ficam adiados até que possamos aferir que as condições estão criadas para o retorno», disse o presidente da Liga moçambicana, Alberto Simango, em Maputo, à margem da assinatura de um memorando entre a Liga e uma seguradora.

O chefe do departamento de futebol da ADV, Eduardo Henrique Mondlane, acabaria por falecer na sequência do sinistro rodoviário. Tinha 28 anos.

Do acidente, ocorrido na última sexta-feira na província de Inhambane, no sul de Moçambique, resultaram ainda 18 feridos, todos eles elementos da equipa da ADV, que regressava do jogo frente ao Desportivo de Nacala, que venceu por 1-0, na província de Nampula.

No veículo seguiam jogadores, equipa técnica e outros colaboradores do clube, que já tiveram alta hospitalar.

«Estamos a falar com a Direção do clube. Iremos fazer uma visita muito brevemente para fazermos um trabalho mais dedicado e aí iremos pronunciar qual é a situação», explicou o presidente da Liga.