Internacional
Há 42 min
Mundial 2026: ex-FC Porto herói na vitória da República Democrática do Congo
Chancel Mbemba marcou o golo que decidiu a eliminatória frente aos Camarões ao minuto 90+1
RAS
Chancel Mbemba marcou o golo que decidiu a eliminatória frente aos Camarões ao minuto 90+1
RAS
O ex-FC Porto, Chancel Mbemba, foi o herói do triunfo, frente aos Camarões (1-0), que qualificou a República Democrática do Congo para a final do play-off africano de acesso à derradeira etapa de apuramento para o Mundial 2026, a eliminatória intercontinental.
O único golo do jogo surgiu ao minuto 90+1, na sequência de um pontapé de canto batido por Brian Cipenga (ex-Famalicão, Vilaverdense e Paços de Ferreira) que encontrou Mbemba, que representa atualmente o Lille, solto ao segundo poste.
A final do play-off africano está agendada para o próximo domingo (19h00), na cidade marroquina de Rabat. Frente a frente estarão a República Democrática do Congo e a Nigéria, que nesta quinta-feira venceu o Gabão por 4-1, após prolongamento.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS