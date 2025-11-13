O ex-FC Porto, Chancel Mbemba, foi o herói do triunfo, frente aos Camarões (1-0), que qualificou a República Democrática do Congo para a final do play-off africano de acesso à derradeira etapa de apuramento para o Mundial 2026, a eliminatória intercontinental.

O único golo do jogo surgiu ao minuto 90+1, na sequência de um pontapé de canto batido por Brian Cipenga (ex-Famalicão, Vilaverdense e Paços de Ferreira) que encontrou Mbemba, que representa atualmente o Lille, solto ao segundo poste.

A final do play-off africano está agendada para o próximo domingo (19h00), na cidade marroquina de Rabat. Frente a frente estarão a República Democrática do Congo e a Nigéria, que nesta quinta-feira venceu o Gabão por 4-1, após prolongamento.

