O português Luís Godinho é o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o jogo entre os Países Baixos e a Lituânia, referente à última jornada do Grupo G de qualificação para o Mundial 2026, agendado para segunda-feira às 19h45.

Rui Teixeira e Pedro Almeida serão os árbitros assistentes, enquanto Fábio Veríssimo assumirá o papel de quarto árbitro. No VAR, João Pinheiro será auxiliado por André Narciso e Fábio Oliveira Melo.

Os Países Baixos lideram o Grupo C, com mais três pontos do que a Polónia, que também na segunda-feira joga frente a Malta.

