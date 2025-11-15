Internacional
Há 1h e 16min
Mundial 2026: Luís Godinho nomeado para o Países Baixos-Lituânia
UEFA nomeia uma equipa de arbitragem totalmente portuguesa para o encontro de qualificação para o Mundial
CR
UEFA nomeia uma equipa de arbitragem totalmente portuguesa para o encontro de qualificação para o Mundial
CR
O português Luís Godinho é o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o jogo entre os Países Baixos e a Lituânia, referente à última jornada do Grupo G de qualificação para o Mundial 2026, agendado para segunda-feira às 19h45.
Rui Teixeira e Pedro Almeida serão os árbitros assistentes, enquanto Fábio Veríssimo assumirá o papel de quarto árbitro. No VAR, João Pinheiro será auxiliado por André Narciso e Fábio Oliveira Melo.
Os Países Baixos lideram o Grupo C, com mais três pontos do que a Polónia, que também na segunda-feira joga frente a Malta.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS