A Nigéria, de Zaidu, precisou do prolongamento para vencer o Gabão por 4-1, atingindo a derradeira eliminatória africana que dá acesso ao play-off intercontinental do Mundial 2026. Na tarde desta quinta-feira, em Rabat (Marrocos), o lateral do FC Porto foi totalista, enquanto Chidozie (ex-FC Porto e Boavista) saiu do banco ao minuto 109 e Bruno Onyemaechi (ex-Boavista) não foi utilizado.

No Gabão, a dupla Denis Bouanga e Aubameyang prometiam causar estragos no ataque. No banco permaneceu o avançado Alan do Marcolino (Lusitânia de Lourosa).

Numa primeira parte de sentido único, o nigeriano Osimhen, avançado do Galatasaray, foi protagonista, mas esbarrou na elasticidade do guardião Loyce Mbaba. No extremo oposto do relvado, Zaidu e companhia cumpriram os mínimos – e o suficiente – para estancar as investidas de Bouanga e Aubameyang.

A etapa complementar ficou marcada numa primeira fase pela intervenção do VAR, aos 52 minutos, alertando para um potencial penálti a favor do Gabão. Ao rever as imagens, o árbitro sul-africano Abongile Tom entendeu que um puxão da camisola não impediu o gabonês Aaron Appindangoye de alcançar o esférico.

VAR concluded there was no penalty for Gabon on this shirt tug by Nigeria. pic.twitter.com/Sio3aX3AKP — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025

De ritmo lento, os selecionadores operaram ajustes e o nó foi desfeito com a preciosa ajuda de Appindangoye, uma vez que o defesa perdeu o controlo da bola à entrada da área e permitiu o remate de Akor Adams, avançado do Sevilha. Estavam decorridos 78 minutos.

Quando a contenda parecia resolvida, e depois de Osimhen tentar um “chapéu” que sai um tudo-nada ao lado da baliza adversária, Mario Lemina restabeleceu a igualdade ao minuto 89. Na área, pela esquerda, o médio do Galatasaray ensaiou um arco ambicioso e beneficiou de um desvio num joelho nigeriano, pelo que a trajetória da bola traiu o guardião Nwabali, batido ao primeiro poste.

Seguiram-se 13 minutos de descontos, intensificação da chuva e sucessivas oportunidades desperdiçadas por Osimhen, espelho da ineficácia nigeriana. Aos 90+12m, o ponta de lança tinha a baliza à sua mercê, mas atirou ao lado e muito torto, para desespero dos compatriotas.

A eliminatória apenas ficou resolvida no prolongamento. Ao minuto 97, Chidera Ejuke, servido por Ndidi, recolocou os nigerianos na frente do marcador. Depois chegaram os golos da praxe de Osimhen, que bisou (102m e 109m) e resolveu a questão.

A Nigéria vai medir forças com a República Democrática do Congo ou os Camarões – defrontam-se às 19h nesta sexta-feira – na derradeira eliminatória para o acesso ao play-off intercontinental para o Mundial 2026. Os nigerianos apontam à sétima participação na competição, depois das presenças em 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2018.