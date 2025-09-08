A Tunísia tornou-se na 18.ª Seleção qualificada para o Mundial do próximo ano, depois de ter derrotado a Guiné Equatorial por 1-0, na oitava jornada da fase africana de qualificação. O único golo do jogo surgiu ao minuto 90+4, apontado por Mohamed Ben Romdhane.

Com duas jornadas por disputar no Grupo H, os tunisinos somam mais 10 pontos do que a Namíbia, que na terça-feira defronta São Tomé e Príncipe para a antepenúltima ronda da poule.

A Tunísia torna-se na segunda Seleção africana apurada para a fase final do Mundial, depois de Marrocos, que esta segunda-feira venceu na Zâmbia por 2-0, marcaram En-Nesyri e Igamane. Os marroquinos já conquistaram o Grupo E.

Quanto a Moçambique continua na corrida pelo apuramento, depois de ter derrotado o Botswana por 2-0. Com o sportinguista Geny Catamo no onze inicial, foi outro jogador a atuar na Liga portuguesa, no caso Witi (Nacional), quem desbloqueou o nulo, logo ao minuto 6. Na segunda parte, Bangal fechou as contas do jogo.

Os moçambicanos isolam-se, à condição, na segunda posição do Grupo G, a três pontos da líder, Argélia, que esta segunda-feira mede forças com a Guiné.

De recordar que, na zona de qualificação africana, apenas os vencedores de cada grupo têm garantido o apuramento para a fase final do Mundial. Os quatro melhores segundos, de entre todas as séries, seguem para um play-off.