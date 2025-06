Com uma exibição pragmática, o Al Hilal venceu o Pachuca por 2-0, ultrapassou o Salzburgo na segunda posição do Grupo H e segue para os oitavos de final do Mundial de Clubes, tornando-se no último resistente da confederação asiática no torneio.

Para essa prevalência continental, aos sauditas ajuda, e muito, conseguir atrair craques de outras latitudes como João Cancelo, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Malcolm, Milinkovic-Savic ou Marcos Leonardo, capazes de transformar problemas em oportunidades de sucesso.

Foi um pouco isso que aconteceu no fecho do Grupo H. Diante de um Pachuca desinibido, prevaleceu a maturidade do Al Hilal, que aproveitou dois erros de Bauermann para construir o triunfo.

O primeiro aconteceu a meio da primeira parte, num passe arriscado do defesa central do Pachuca que acabou intercetado por Koulibaly. O resto foi um exercício de classe pura entre Nasser Al-Dawsari e Salem Al-Dawsari, com este último a "picar" a bola por cima do guarda-redes adversário para o 1-0.

O resultado ficou completo no tempo de compensação, pelo ex-Benfica Marcos Leonardo, a passe de Rúben Neves. Aqui, o “pecado” de Bauermann foi posicional, já que foi ele quem colocou em jogo o avançado brasileiro.

Entre os golos assistiu-se a um jogo entretido, em que o Pachuca fez por merecer, pelo menos, o tento de honra. Palavecino e Rondon testaram a atenção de Bono e, na reta final, faltou maior pontaria a Hernandéz e Bautista no coração da área saudita.

Para o Al Hilal segue-se um duelo, duro e milionário, com o Manchester City, nos oitavos de final do Mundial de Clubes (1 de julho, 2:00).

FIGURA: Salem Al-Dawsari (Al Hilal)

Finalmente, alguém que não Bono neste espaço em jogos do Al Hilal. O capitão do clube saudita inaugurou o marcador com um belo golo, dando um toque de classe à partida. Com 76 por cento de eficácia no passe, somou um passe-chave e completou com sucesso três dos cinco dribles que tentou.

MOMENTO: um golo de se lhe tirar o chapéu (22m)

Num jogo esteticamente pobre, sobressai a forma como o Salem Al-Dawsari definiu o lance que resultou no 1-0. A bola endossada por Nasser Al-Dawsari não vinha fácil, mas o capitão do Al Hilal dominou-a com classe antes de finalizar com um bonito chapéu. De longe, o momento alto da partida.