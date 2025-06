Um golo a abrir, outro a fechar, uma ponta de felicidade na reta final e um veterano que valeu ouro na baliza. A vitória do Fluminense frente ao Inter conta-se assim, sem mais rodeios, em homenagem à objetividade e eficiência do jogo dos brasileiros, frente a um adversário que só acordou na fase do tudo ou nada.

O Fluminense não poderia ter pedido um início mais feliz no encontro. Feliz porque marcou cedo, logo ao minuto 3 por Germán Cano, mas também pela forma como o fez, porque o cruzamento de Arias foi desviado por Bastoni antes de aterrar na zona onde surgiu o avançado argentino.

Foi um tiro de partida explosivo para uma primeira parte de emoções fortes, que teve seis cartões amarelos, um dos quais exibido ao treinador do Fluminense, Renato Gaúcho, depois de Henrikh Mkhitaryan, médio do Inter, encostar-lhe o peito. Intenso…

Em oportunidades, houve duas flagrantes para cada lado. As dos milanenses tiveram o mesmo protagonista, Federico Dimarco, que viu o “eterno” Fábio negar-lhe o empate com duas intervenções importantes.

Pelo meio, Cleiton Xavier não conseguiu aproveitar uma defesa incompleta de Sommer, a remate de Jhon Arias, e Ignácio viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, num lance em que os defesas do Inter se limitaram a acompanhar com os olhos o desenrolar da jogada.

O início da segunda parte não foi tão interessante de acompanhar, com o peso da eliminatória a não ajudar a uma maior clarividência de parte a parte. Mas também houve apontamentos de classe, como quando Jhon Arias obrigou Yann Sommer a uma defesa incrível, corria o minuto 62.

Na resposta, o central neerlandês Stefan de Vrij perdeu o 1-1 de forma clamorosa, à boca da baliza. Na sequência de um cruzamento largo, Lautaro Martínez, ao segundo poste, endossou-lhe a bola, mas o defesa desviou-a para fora.

Depois de Dimarco ter voltado a ficar perto do golo, assistiu-se a um duelo particular entre Lautaro Martínez e Fábio, com o guarda-redes brasileiro, de 44 anos, a levar a melhor num par de situações e o poste a frustrar o avançado do Inter na restante.

O Fluminense ia tentando fechar o jogo em contra-ataque e acabou mesmo por chegar ao 2-0, por Hércules, com um remate de fora da área. A eliminatória estava resolvida, mas o Inter ainda teve tempo para voltar a acertar no ferro, desta feita por Dimarco.

O Fluminense segue para os quartos de final do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Manchester City e o Al Hilal.

FIGURA: Fábio (Fluminense)

Aos 44 anos, o guarda-redes do Fluminense assinou uma exibição sublime. Passou grande parte do tempo a acompanhar de longe o desenrolar do encontro, mas sempre que foi chamado a intervir foi eficiente, exibindo uma serenidade, a certa altura, desconcertante. A defesa, aos 82 minutos, a um remate de Lautaro Martínez foi o momento alto do jogo.

MOMENTO: poste trava ambições do Inter (82 minutos)

O Inter carregou bastante, na reta final, em busca de um golo que evitasse o adeus ao Mundial de Clubes, tendo construído uma mão cheia de oportunidades flagrantes para o conseguir. Fábio esteve imperial na baliza do Fluminense e quando foi batido teve a preciosa ajuda do poste para evitar o empate dos italianos. Aconteceu aos 82 minutos, num remate de Lautaro Martínez, e também no tempo de compensação, num remate de Dimarco, mas aí o resultado era já de 2-0.