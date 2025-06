O Real Madrid é a equipa que, depois de completa a fase de grupos, mais dinheiro arrecadou no Mundial de Clubes, com um bolo que ascende aos 43,55 milhões de euros. Os Merengues ficam mesmo à frente do Manchester City, a única equipa em todo o torneio a ter vencido os três jogos que disputou na fase inicial. O Benfica é oitavo nesta lista e o FC Porto, já eliminado da prova, ocupa o 15.º posto.

A liderança do Real no ranking de prémios monetários atribuídos pela FIFA no Mundial de Clubes explica-se, sobretudo, pelo valor que o clube espanhol recebeu só pelo facto de participar na prova, 32,8 milhões de euros, o mais alto de entre todos os participantes.

A esse montante há que juntar 3,44 milhões de euros pelas duas vitórias alcançadas na fase de grupos, 860 mil euros pelo empate frente ao Al Hilal e 6,45 milhões de euros pelo apuramento para os oitavos de final. E assim se chega aos 43,55 milhões de euros em prémios garantidos, até ver, pelo Real Madrid.

Logo a seguir na lista surge o Manchester City, a única equipa a conseguir três vitórias na fase de grupos, o que lhe rendeu 5,16 milhões de euros. A eles somam-se os 30,9 milhões de prémio de participação e os 6,45 milhões de euros pelo apuramento para os “oitavos” do Mundial.

O pódio fica completo com o Bayern Munique (37,69 milhões de euros), que até fechou o Grupo C atrás do Benfica, oitavo classificado nesta lista com uma premiação total de 25,35 milhões de euros. Um valor que resulta da soma dos 14,6 milhões de euros pela participação, os 4,3 milhões pelo desempenho desportivo e os 6,45 milhões por ter atingido os oitavos de final.

Quanto ao FC Porto, que ficou pelo caminho logo na fase de grupos, deixa os Estados Unidos da América com 18,42 milhões de euros na conta, 16,7 milhões provenientes do prémio de participação e 1,72 milhões de euros pelos empates obtidos frente a Palmeiras (0-0) e Al Ahly (4-4).

Perspetivando o que falta jogar, e faturar, na competição, o apuramento para os quartos de final garante um prémio superior a 11 milhões de euros. Quem chegar às meias-finais embolsa quase 18 milhões de euros, enquanto o vencedor do Mundial de Clubes terá um prémio de 34 milhões de euros, mais nove milhões do que o finalista derrotado.

Prémios monetários atribuídos até aos oitavos de final do Mundial de Clubes

1.º - Real Madrid (43,55 milhões de euros)

2.º - Manchester City (42,51 milhões de euros)

3.º - Bayern Munique (37,69 milhões de euros)

4.º - PSG (37,09 milhões de euros)

5.º - Borussia Dortmund (34,15 milhões de euros)

6.º - Inter Milão (32,35 milhões de euros)

7.º - Juventus (26,99 milhões de euros)

8.º - Benfica (25,35 milhões de euros)

9.º - Flamengo (23,84 milhões de euros)

10.º - Atlético Madrid (23,14 milhões de euros)

11.º - Botafogo (22,98 milhões de euros)

12.º - Palmeiras (22,98 milhões de euros)

13.º - Fluminense (22,98 milhões de euros)

14.º - Chelsea (21,49 milhões de euros)

15.º - FC Porto (18,42 milhões de euros)

16.º - Inter Miami (18,11 milhões de euros)

17.º - Monterrey (18,11 milhões de euros)

18.º - Al Hilal (18,11 milhões de euros)

19.º - River Plate (15,67 milhões de euros)

20.º - Boca Juniors (14,81 milhões de euros)

21.º - Salzburgo (13,6 milhões de euros)

22.º - Mamelodi Sundowns (10,8 milhões de euros)

23.º - Al Ahly (9,94 milhões de euros)

24.º - Esperance Tunis (9,94 milhões de euros)

25.º - Al Ain (9,94 milhões de euros)

26.º - Los Angeles FC (9,08 milhões de euros)

27.º - Seattle Sounders (8,22 milhões de euros)

28.º - Urawa Reds (8,22 milhões de euros)

29.º - Ulsan HD (8,22 milhões de euros)

30.º - Wydad AC (8,22 milhões de euros)

31.º - Pachuca (8,22 milhões de euros)

32.º - Auckland City (3,94 milhões de euros)