A UEFA respondeu às crescentes críticas de que tem sido alvo pelo facto de não ter banido Israel das suas competições devido ao conflito em Gaza, ao contrário do que fez com a Rússia, aquando da invasão à Ucrânia, em 2022.

«Não houve qualquer discussão ou intenção por parte da administração da UEFA de tomar medidas semelhantes contra Israel em comparação com a Rússia», afirmou Theodore Theodoridis, secretário-geral da UEFA.

«Existem duas situações completamente diferentes entre os dois países. Não se esqueçam do início da guerra na Rússia e na Ucrânia e do início do que está a acontecer agora - o que é lamentável, claro - no Médio Oriente», acrescentou o responsável.

Recentemente, a UEFA prestou, nas redes sociais, uma homenagem ao malogrado futebolista palestiniano Suleiman al-Obeid. Na publicação, o organismo nunca revelou a origem da morte do atleta, mas a Federação Palestiniana de Futebol declarou que Obeid foi morto num ataque de Israel, no sul da Faixa de Gaza, enquanto esperava por ajuda humanitária.

Mohamed Aboutrika, ex-jogador da Seleção do Egito, condenou Israel e apelou que a FIFA e a UEFA banissem o país das competições internacionais.

«Há 760 atletas palestinos martirizados por Israel, incluindo 420 jogadores de futebol. A FIFA e a UEFA baniram a Rússia devido à invasão contra a Ucrânia. Quando é que a ocupação de Israel será interrompida? Não queremos apenas palavras, queremos ação», disse o internacional egípcio.

Na partida entre o Tottenham e o PSG, para a Supertaça europeia, prova organizada pela UEFA, foi exibida uma faixa com as frases: «Parem de matar crianças. Parem de matar civis».

De recordar que desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, a UEFA e a FIFA aprovaram inúmeras sanções contra a Federação Russa de Futebol, nomeadamente a proibição da sua Seleção de participar nas fases de qualificação para Europeus e Mundiais e dos seus clubes de disputar as competições europeias.