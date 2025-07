O Nápoles decidiu construir um estádio novo com o objetivo de receber jogos do Europeu 2032, depois de a UEFA e a federação italiana de futebol terem rejeitado o projeto de recuperação do Estádio Diego Armando Maradona apresentado pelas entidades locais.

«Após dois anos de estudos efetuados por técnicos do clube, o estádio Maradona foi considerado inadequado para ser alvo de investimento. As intervenções propostas pelo município, insatisfatórias em termos de sustentabilidade financeira, também não permitiriam que o estádio cumprisse os padrões exigidos a uma instalação moderna», explica o clube italiano, em comunicado.

Estas conclusões levam o Nápoles a «investir recursos próprios na construção de um estádio novo, capaz de sediar o Europeu de 2032», e o processo está já adiantado.

«O clube identificou uma área da cidade onde a construção de um novo estádio contribuiria significativamente, e sem custos para a comunidade, para o plano de regeneração urbana», explica o emblema do sul de Itália.

No passado mês de maio, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, disse mesmo que «as infraestruturas do futebol italiano são uma vergonha».

O dirigente considerou a situação «terrível» e pediu ajuda às entidades governamentais para solucionar o problema, mantendo ainda assim a convicção de que o país irá acolher o Campeonato da Europa de futebol em 2032, juntamente com a Turquia.