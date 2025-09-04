OFICIAL: glória argentina substitui Renato Paiva no comando do Fortaleza
Martín Palermo sucede ao português no banco do penúltimo classificado do Brasileirão
Martín Palermo é o sucessor de Renato Paiva no banco do Fortaleza, equipa que luta pela manutenção no Brasileirão, num ano em que até atingiu os oitavos de final da Libertadores.
O treinador argentino, de 51 anos, iniciou 2025 no comando do Olimpia, do qual foi demitido em abril depois de ter conduzido o clube de Assunción à conquista do Clausura paraguaio na época passada.
Agora, assina até ao final do ano com o Fortaleza, com a possibilidade de o vínculo se estender até 2026.
A nova equipa técnica do Leão conta ainda com os adjuntos Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.
Como jogador, Martín Palermo foi um goleador de créditos firmados, que marcou uma era no Boca Juniors. A única experiência que viveu no futebol europeu foi passada em Espanha, onde representou o Villarreal, o Betis e o Alavés, entre 2000 e 2004.
No papel de treinador, acumula experiências no futebol argentino, chileno, mexicano e paraguaio, preparando-se agora para se estrear no Brasileirão.
Palermo é o terceiro treinador do Fortaleza em 2024, depois do histórico Juan Pablo Vojvoda e do português Renato Paiva, que foi despedido do cargo ao cabo de apenas dez jogos.
O Fortaleza segue na penúltima posição do Brasileirão, com 15 pontos, menos sete do que a primeira equipa acima da “linha de água”. Na próxima jornada, recebe o Vitória, que também se encontra em zona de despromoção.