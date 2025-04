Pep Guardiola confirmou a renovação, por mais uma temporada, do contrato de Ilkay Gundogan, que expirava no próximo mês de junho.

Quando regressou ao Manchester City, no ano passado, o internacional alemão assinou por uma época, com outra de opção, tendo o clube inglês decidido acioná-la.

No final do jogo com o Crystal Palace, que os Cityzens venceram por 5-2, Guardiola confirmou a continuidade do médio alemão, por entre elogios à sua exibição.

«O Gundo que jogou contra o Bournemouth e o Leicester é o Gundo de que me lembro, um jogador importante. Não sei o que vai acontecer (no verão), mas ele tem mais um ano de contrato connosco», disse o treinador espanhol.

Aos 33 anos, Ilkay Guondogan soma dois golos e quatro assistências, nos 43 jogos em que participou.