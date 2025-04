O internacional colombiano Daniel Muñoz ampliou por um ano o vínculo que o liga ao Crystal Palace, da Premier League, que passa a expirar apenas em junho de 2028.

O presidente do clube londrino, Steve Parish, fala mesmo numa «notícia fantástica para o Crystal Palace», considerando o lateral-direto um «epítome de um excelente profissional, que dá tudo de si em cada treino e jogo».

Já Muñoz mostrou-se satisfeito com o novo acordo. «Desde o primeiro dia, senti a energia do Selhurst Park (estádio do Crystal Palace). Tornou-se na minha casa», confessou.

Internacional pela Colômbia por 38 vezes, Daniel Muñoz, de 28 anos, cumpre a segunda temporada nos Eagles, que pagaram por ele 8 milhões de euros ao Genk, em 2023.

¡Vamos! 🇨🇴



We are delighted to announce that Daniel Muñoz has extended his contract with the club until the summer of 2028.#CPFC