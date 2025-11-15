OFICIAL: Mauro Jerónimo assume comando do bicampeão do Vietname
Técnico, de 38 anos, trabalha naquele país do sudeste da Ásia desde 2018
O treinador português Mauro Jerónimo foi oficializado pelo Thep Xanh Nam Dinh FC, bicampeão do Vietname, que disputa a Liga dos Campeões 2 da Ásia. O vínculo é válido até 2027.
«É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que assumo o cargo de treinador principal do Thep Xanh Nam Dinh FC. Estou muito entusiasmado por fazer parte deste clube histórico, com um legado único no Vietname e com adeptos incríveis. Agradeço à Direção pela confiança depositada em mim», referiu o treinador, na apresentação.
Natural dos Açores, o técnico, de 38 anos, está desde 2018 no Vietname, onde começou por trabalhar nas seleções jovens daquele país, antes de ter assumido, em 2021, o comando do PVF-Cand, do segundo escalão do futebol vietnamita.
A viver um início de temporada modesto no que aos resultados diz respeito, o Thep Xanh Nam Dinh FC ocupa o 10.º lugar na Liga vietnamita e partilha a segunda posição do Grupo F da Liga dos Campeões 2 da Ásia com os tailandeses do Ratchaburi, somando ambos seis pontos.