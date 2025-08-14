Ao converter o penálti decisivo no desempate frente ao Tottenham, Nuno Mendes ofereceu ao PSG a primeira Supertaça europeia da sua história e tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a chegar aos 14 troféus na carreira.

O palmarés do internacional luso é impressionante, com destaque para as conquistas, este ano, da Liga dos Campeões, pelo PSG, e da Liga das Nações, pela Seleção nacional.

A contagem iniciou-se em 2021, quando venceu a Taça da Liga pelo Sporting, num ano em que ganhou ainda a Liga portuguesa e Supertaça Cândido Oliveira.

A mudança para o PSG, em 2022, acelerou o ritmo de conquistas, seguindo-se quatro Ligas francesas, duas Taças e outras tantas Supertaças gaulesas, para além da Champions e da Supertaça europeia. Pelo meio, perdeu a final do Mundial de Clubes para o Chelsea.

Aos 23 anos, Nuno Mendes descolou do francês Kingley Coman e do egípcio Hossam Ashour como o jovem mais titulado da história do futebol, em competições profissionais.

Com a mesma idade, Cristiano Ronaldo conquistou oito títulos, Lionel Messi alcançou 11 e Kylian Mbappé ficou-se pelos 12.