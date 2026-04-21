Rafael Márquez vai suceder a Javier Aguirre no cargo de selecionador do México, logo após a fase final do Mundial deste ano. O contrato deverá ser válido até 2030.

A informação foi partilhada pelo diretor desportivo da seleção mexicana, Duilio Davino. «O seu contrato está assinado e a equipa técnica está 80 por cento fechada. O Andrés (Guardado) é uma opção (para adjunto)», explicou o dirigente, em declarações à estação Fox Sports.

Davino elogiou a «personalidade forte» de Márquez, que mantém dos tempos de jogador, em que construiu uma carreira relevante, com passagens por clubes como o Mónaco, o Barcelona, pelo qual conquistou duas Liga dos Campeões, ou os New York Red Bulls, entre outros.

Ao serviço da seleção mexicana, Rafael Márquez venceu uma Taça das Confederações (1999), uma Gold Cup (2011) e uma Taça CONCACAF (2015).

Depois de ter terminado a carreira, aos 39 anos, Márquez foi diretor desportivo do Atlas, o último clube que representou enquanto jogador.

Desde 2024, é adjunto de Javier Aguirre na Tricolor, que sucederá no final do Mundial de 2026, que decorre no próximo verão no México, Estados Unidos da América e Canadá.

O México integra o Grupo A, juntamente com a África do Sul, a Coreia do Sul e a Chéquia.