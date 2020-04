As duas principais ligas de futebol da República Checa vão ser retomadas a 25 de maio, na sequência do aliviar das medidas restritivas do governo do país, anunciou, esta segunda-feira, a organização dos dois campeonatos, a Fortuna Liga.

Após a suspensão, devido à pandemia da covid-19, o futebol checo está de regresso dentro de menos de um mês. Contudo, ainda precisa da aprovação de um plano de ação numa reunião de clubes, que está marcada para 12 de maio, sobretudo devido aos contratos de jogadores que expiram no final de junho, tendo em conta a previsão do fim da atual época para julho.