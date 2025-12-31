O ex-futebolista brasileiro Roberto Carlos, hoje com 52 anos, foi operado ao coração, no Brasil. A intervenção cirúrgica, determinada após a realização de exames não relacionados com potencias problemas cardíacos, decorreu sem problemas e o antigo defesa-esquerdo não corre perigo de vida.

Roberto Carlos submeteu-se a exames devido ao surgimento de um coágulo de sangue numa perna, detetado numa consulta de rotina.

Os resultados demonstraram que o coração do antigo futebolista não estava a funcionar corretamente, o que conduziu à realização de uma cirurgia para corrigir o problema.

A intervenção foi bem-sucedida, estando Roberto Carlos a recuperar de forma favorável e sem complicações.

Antigo defesa-esquerdo, o jogador marcou uma era no futebol mundial, tornando-se numa lenda da seleção brasileira e do Real Madrid, clube que representou entre 1996 e 2007.

Dono de um pontapé forte, ganhou protagonismo pelos muitos golos que marcou de bola parada.