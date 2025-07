O internacional português, Rúben Dias, é o protagonista do novo capítulo das PL Series, um conteúdo produzido pela DAZN. O episódio conta com depoimentos de antigos colegas e treinadores do jogador, de 28 anos, que comprovam o perfil comunicativo e de liderança que lhe é reconhecido.

«É um defesa-central que lidera a linha defensiva e os outros. Joga bem, toma boas decisões, mas também ajuda o outro a tomar boas decisões. É aí que te tornas num defesa-central incrível. Vive cada jogo como se fosse o último. E melhora o seu parceiro, algo que é muito difícil de se encontrar no mundo do futebol», elogia o seu atual treinador no Manchester City, Pep Guardiola.

Já Pepe recorda um episódio, que envolve também Cristiano Ronaldo, ocorrido nos primeiros momentos de Rúben Dias na Seleção nacional. «Estávamos numa competição importante para Portugal, que era o Mundial da Rússia (em 2018). O Cris estava sentado na cabeceira da mesa, e eu ao lado dele. O Rúben aproxima-se e pergunta se pode sentar-se ao nosso lado, naquele tom de meio brincadeira, meio verdade, para poder tirar um pouco mais de experiência nossa. Já se notava que se estava a formar um líder, uma pessoa com um carácter de grupo muito bom», conta o antigo defesa-central, hoje com 42 anos.

Bruno Lage, que trabalhou com Rúben Dias no Benfica, recorda «a motivação e a ambição que ele tinha em continuar a melhorar o seu cabeceamento ofensivo», o que obrigava um dos treinadores assistentes a passar «muitos momentos com ele, no final do treino, a fazer cruzamentos».

«Apesar de ser um homem que gosta de brincar, quando é a hora do trabalho muda o chip. A mentalidade dele é aproveitar todos os momentos para trabalhar de forma séria e continuar a evoluir», acrescenta Lage.

A personalidade extrovertida de Rúben Dias é confirmada por André Almeida, seu antigo companheiro de equipa no Benfica: «Quando chegou ao Benfica, o Rúben era muito chato. Era um miúdo muito trabalhador, muito assertivo no treino, mas muito falador. Num dos treinos até lhe disse: “Mano, cala-te lá um bocadinho e deixa-me treinar”».