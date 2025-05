A derrota na final da Taça de Inglaterra foi mais um duro golpe numa temporada atípica para os padrões atuais do Manchester City, que chega ao decisivo mês de maio com a Supertaça inglesa como único troféu acrescentado ao palmarés e a lutar avidamente por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ocupando por agora o sexto lugar da Premier League, ainda que com menos um jogo disputado do que a concorrência.

Até por aí, «os últimos dois jogos (na Liga inglesa) serão duas finais muito importantes», avisou Rúben Dias, no rescaldo da derrota frente ao Crystal Palace (1-0), na final da Taça da Inglaterra. «São dois jogos que significam tudo para nós», salientou, em declarações aos canais do clube.

Sobre o desaire em Wembley, o internacional português mostrou-se, acima de tudo, desiludido. «Não estamos felizes, de todo. Queríamos vencer a Taça de Inglaterra, por várias razões, sendo que uma delas era pelo Kevin (De Bruyne)», que vai deixar o City no final da temporada.

«Sabemos o quão bom o Crystal Palace é. Tiveram uma oportunidade no início, que concretizaram, enquanto nós tivemos grande controlo, muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Só nos podemos queixar de nós. Temos de fazer muito melhor», acrescentou o defesa.

O Manchester City acerta o calendário na Premier League esta terça-feira (20:00), quando receber o Bournemouth, para a 37.ª jornada da prova.