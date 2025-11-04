Rui Silva, guarda-redes do Sporting, comenta empate na casa da Juventus (1-1), para a Liga dos Campeões, na flash interview da Sport TV:

Homem do jogo

«Quero agradecer ao Pote pela entrega do prémio. O prémio não é meu, é da equipa. Isso demonstra a resiliência e a união que temos neste grupo.»

Duelo com Vlahovic

«Muito trabalho, reflexos, reação. Felizmente, consegui ser eficaz, o que é o mais importante.»

Elogios de Pote

«Tento fazer o meu trabalho. Há momento em que consigo, noutros pode não correr tão bem, como aconteceu no jogo com o Nápoles. São coisas que acontecem. O importante é estar sempre preparado para estes momentos e poder joga na competição de clubes mais bonita.»

Avaliação ao resultado

«Sabíamos da dificuldade de jogar aqui, ante uma grande equipa, mas tivemos uma grande personalidade. Conseguimos ter bola em muitos momentos, fomos resilientes e tivemos uma enorme capacidade de sofrimento. É um ponto somado nesta longa caminhada. É um resultado justo.»

Sporting bem lançado na Champions

«Encaramos cada jogo para vencer. Sabemos que é difícil, mas temos de nos focar no próximo jogo e tentar conquistar os três pontos.»