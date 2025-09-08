Andreas Schjelderup confessou que tem tentado convencer o compatriota e companheiro de equipa no Benfica, Fredrik Aursnes, a regressar à Seleção norueguesa, considerando-o mesmo «um dos jogadores mais subestimados da Noruega».

Aursnes, recorde-se, despediu-se da Seleção em março do ano passado, justificando a decisão com a intenção de ter «mais tempo e liberdade para dar prioridade a outras coisas na vida além do futebol».

Apesar de ter vincado que respeita a decisão tomada pelo companheiro de equipa no Benfica, Schjelderup confessou que tem procurado convencer Aursnes a regressar à Seleção.

«Já tentei, mas ainda não consegui. Entendo-o a 100 por cento. Ele foi rapidamente do Molde para o Feyenoord e depois para o Benfica. Foram dois anos com muitos jogos e em que a carga de trabalho aumentou. Sei que ele aprecia o pouco tempo livre que tem. É compreensível que se tenha retirado, mas tanto eu como o grupo queremos tê-lo aqui», disse o avançado norueguês, de 21 anos, em entrevista ao site Verdens Gang.

Schjelderup considera mesmo que Aursnes é «dos jogadores mais subestimados da Noruega». «É muito bom e alguém de quem sentimos falta, como pessoa e como jogador», completou.

A Noruega, com Schjelderup na convocatória, defronta a Moldávia para o Grupo I da fase europeia de apuramento para o Mundial na próxima terça-feira.