Apontado, nos últimos dias, como alvo do Atlético de Madrid para a próxima época, Fábio Silva é um nome que agrada ao treinador dos Colchoneros, Diego Simeone, que lhe dedicou elogios na conferência de imprensa que antecede a visita à Gran Canária para defrontar, precisamente, a equipa onde atua o internacional português, o Las Palmas.

«O Fábio é um rapaz que trabalha muitíssimo, é forte fisicamente e esforça-se muito no ataque. Qualquer treinador que o tenha agradece esse trabalho», admitiu Simeone.

Recentemente, o avançado português, de 22 anos, que está contratualmente ligado aos ingleses do Wolverhampton, comentou a possibilidade de se mudar para o Atlético. «É uma das melhores equipas do mundo, que joga a Champions, mas estou focado em terminar bem a temporada. Quero desfrutar do presente e manter o Las Palmas na Liga. Se trabalhar bem, virão coisas boas, mas o futuro logo se vê», disse.

Esta temporada, Fábio Silva leva dez golos e três assistências, em 23 jogos na Liga espanhola, pelo Las Palmas, que o recebeu, no último verão, por empréstimo do Wolverhampton, com quem tem contrato até ao final da próxima época.

Las Palmas, 18.º classificado na Liga espanhola, e Atlético de Madrid, que fecha o pódio, defrontam-se, este sábado (20:00), no Estádio da Gran Canária.